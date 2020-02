Governador Camilo Santana autoriza nova tabela de reestruturação salarial dos militares

Com a mudança na proposta, o impacto total do reajuste de policiais e bombeiros militares no Orçamento do Estado também terá um aumento de R$ 149 milhões em relação ao que estava previsto. Já os reajustes de policiais civis e dos membros da Pérícia Forense ainda seguem em negociação.

Confira o comunicado do governador nas redes sociais: