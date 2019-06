Governador Camilo Santana se reúne com bancada federal do Ceará em Brasília

O governador Camilo Santana reuniu na noite desta terça-feira (12), em Brasília, 17 deputados federais e dois senadores da bancada cearense para tratar de temas prioritários para o Ceará. Na pauta central, a importância de obras do estado que dependem de recursos federais, principalmente de infraestrutura hídrica, e a reforma da previdência.

“Discutimos sobre a reforma da previdência, quando detalhei os pontos debatidos na reunião dos governadores, e temas como as obras que dependem de recursos federais, como o Cinturão das Águas, além da cessão onerosa, securitização, aumento do FPE e Fundo Social”, citou o governador.

Além dos senadores Cid Gomes e Luiz Eduardo Girão, estiveram presentes os deputados Domingos Neto (coordenador da bancada), André Figueiredo, Aníbal Gomes, Capitão Wagner, Dênis Bezerra, Júnior Mano, Vaidon Oliveira, Eduardo Bismarck, Pedro Bezerra, AJ Albuquerque, Idilvan Alencar, Robério Monteiro, Célio Studart, Moses Rodrigues, Genecias Noronha, Leônidas Cristino e José Guimarães.

“A bancada unida é muito importante para o crescimento do nosso Estado”, disse Camilo Santana.

Agenda

Nesta terça-feira, o governador participou do Fórum de Governadores do País, que teve como debate principal a reforma da previdência. Camilo Santana defendeu a manutenção dos direitos daqueles mais necessitados na aposentadoria e o fim dos privilégios existentes no atual modelo previdenciário brasileiro. À tarde, o governador participou de reunião com o Secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. Nesta quarta-feira, o governador Camilo Santana se reúne com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto.