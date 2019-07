Governador Camilo Santana visita 86ª edição da Expocrato

O governador Camilo Santana visitou na noite dessa sexta-feira, 19, o parque de exposições da cidade do Crato, onde está sendo realizada a 86ª edição da Exposição Agropecuária do Crato (Expocrato), no Cariri.

O governador, acompanhado da primeira-dama Onélia Leite, dos prefeitos do Crato, José Ailton Brasil, e Arnon Bezerra, de Juazeiro do Norte, do presidente da Assembléia Legislativa, José Sarto, de deputados federais e estaduais, além de prefeitos da Região, conversou com pessoas que prestigiavam a festa e em seguida acompanhou o show do cearense Fagner, uma das atrações da noite.

Para Camilo Santana a Expocrato vem potencializar a economia e o turismo da região.

“Reformamos esse parque com esse objetivo, fazer com que essa festa fosse reconhecida nacionalmente. É geração de emprego e renda, só aqui são 1200 pessoas trabalhando diretamente, e ainda temos a o turismo lotando hotéis, e a economia sendo aquecida. É uma das maiores festas do Brasil, com certeza”. Comemorou Camilo.

Esta é a segunda vez que o evento ocorre no novo Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti entregue pelo governador Camilo Santana em 2018, com investimento de R$ 35 milhões. O equipamento ocupa a área total de 33.605,40 m² e faz referência em seu nome a um dos fundadores da Expocrato que há 75 anos teve a iniciativa de promover a primeira edição.

Expectativa de Negócios

Para este ano, a expectativa da Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos da Biorregião do Araripe (ACCOA) é movimentar nos próximos oito dias cerca de R$ 50 milhões em negócios. A Expocrato recepciona mais de 10 mil caprinos, bovinos, equinos e aves. Ao todo são 120 expositores. A programação prevê ainda a realização de dois leilões leiteiros de caprinos e bovinos e o concurso leiteiro de caprino e ovinos. No total, serão R$ 100 mil em premiações