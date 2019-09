Governador reúne bancada federal para apresentar Plataforma de Modernização da Saúde

O governador Camilo Santana apresentou nesta quarta-feira (4) à bancada federal, em Brasília, a nova Plataforma de Modernização da Saúde do Ceará. As ações, que foram divulgadas no fim de agosto, contam com investimento extra de R$ 600 milhões e têm a finalidade de facilitar o acesso da população aos serviços públicos do setor, deixando o atendimento mais humanitário e eficiente. Participaram da reunião deputados federais, os senadores Cid Gomes e Eduardo Girão, o presidente da Assembleia Legislativa, José Sarto, e o secretário da Saúde, Dr. Cabeto.

“Esse foi um momento importante para a gente dividir nosso plano da saúde com os parlamentares, para que eles possam tomar conhecimento e abraçar essa causa, que é uma causa de todos nós. Nosso objetivo é melhorar o atendimento da saúde pública para a população, e o apoio da bancada federal é muito importante para esse projeto”, disse Camilo Santana.

O governador ressaltou a importância da sintonia entre o Executivo e o Parlamento para a discussão das políticas públicas.

“É fundamental que a bancada esteja bem sintonizada com os projetos do Estado, para que possamos discutir as políticas públicas de interesse da população e definir a aplicação dos recursos da melhor forma possível”, afirmou Camilo Santana.

Plataforma

O Secretário da Saúde do Ceará, Dr. Cabeto, detalhou aos deputados federais e senadores da bancada cearense os principais pontos da plataforma, como a criação do primeiro hospital universitário estadual (Uece); implantação do registro eletrônico da saúde; adequação e modernização dos hemocentros; equipamento e modernização das policlínicas regionais, UPAs e hospitais; expansão do Samu para a cobertura de 100% do estado; implantação das Agências Regionais de Saúde; implantação do programa Pontos de Cuidado; e a seleção pública para profissionais da Saúde, entre outros pontos.

Para chegar a essa nova política, explicou o secretário, a Secretaria da Saúde (Sesa) desenvolveu um planejamento integrado para promover a saúde individual e coletiva, para a melhoria da qualidade de vida dos cearenses, após um diagnóstico da saúde no Estado. As ações foram planejadas para serem desenvolvidas até 2023 e englobam o reforço estrutural de unidades de saúde, construção de novos equipamentos, promoção de novas metodologias e políticas, fortalecimento das categorias profissionais, entre outras.

Reunião

Participaram da reunião em Brasília, além dos senadores Cid Gomes e Eduardo Girão, os deputados federais Domingos Neto (líder da bancada), Dênis Bezerra, André Figueiredo, Eduardo Bismarck, Leônidas Cristino, Pedro Bezerra, Idilvan Alencar, Aníbal Gomes, Moses Rodrigues, José Guimarães, Robério Monteiro e Mauro Filho (atual secretário do Planejamento e Gestão).

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará