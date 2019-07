Governadores do Nordeste interpretam declaração de Bolsonaro como ameaça de retaliação e cobram explicação

Os governadores do Nordeste divulgaram, nesta sexta-feira, uma carta expondo indignação com declaração do presidente Jair Bolsonaro que foi interpretada como ameaça de retaliação aos governos estádios.

A carta, assinada pelos 9 governadores, destaca que “independentemente de normais diferenças políticas, o princípio federativo exige que os governos mantenham diálogo a fim de que metas administrativas sejam concretizados visando sempre melhorar a vida da população”.

Em outro trecho da carta, os governadores dizem ter recebido a declaração de Bolsonaro, que teria sido dada em encontro com a imprensa internacional, com espanto e cobram explicais só Chefe da Nação.

“Aguardamos esclarecimentos por parte do presidente da República e reiteramos nossa defesa da Federação e da democracia”.

Abaixo íntegra da carta

Carta dos Governadores do Nordeste – 19 de Julho de 2019

Nós governadores do Nordeste, em respeito à Constituição e à democracia, sempre buscamos manter produtiva relação institucional com o Governo Federal. Independentemente de normais diferenças políticas, o princípio federativo exige que os governos mantenham diálogo e convergências, a fim de que metas administrativas sejam concretizadas visando sempre melhorar a vida da população.

Recebemos com espanto e profunda indignação a declaração do presidente da República transmitindo orientações de retaliação a governos estaduais, durante encontro com a imprensa internacional. Aguardamos esclarecimentos por parte da presidência da República e reiteramos nossa defesa da Federação e da democracia.

Confira os nove governadores que assinaram a carta:

RENAN FILHO – Governador do Estado de Alagoas

RUI COSTA – Governador do Estado da Bahia

CAMILO SANTANA – Governador do Estado do Ceará