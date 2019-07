Governadores do Nordeste se reúnem nesta segunda-feira na Bahia

Os governadores da região Nordeste voltam a se reunir nesta segunda (29), em Salvador, na Bahia, para tratar de temas de interesse da Região e traçar o planejamento para os próximos 12 meses do Consórcio Nordeste. No encontro, os gestores também devem abordar temas polêmicos envolvendo governantes nordestinos e a gestão do presidente Jair Bolsonaro. No final da reunião, uma coletiva de imprensa será realizada e os chefes dos estados devem anunciar medidas do colegiado.

O encontro acontece dez dias depois do presidente afirmar, sem saber que estava sendo gravado, que dentre os governadores nordestinos, o pior era o do Maranhão. Em resposta, o governador do Ceará e dos outros estados da região enviaram uma carta ao governo cobrando explicações. Para tentar remediar a situação, o presidente disse amar o Nordeste durante sua segunda passagem na região, na última terça-feira. Jair Bolsonaro disse que sua filha tem em suas veias sangue de cabra da peste, fazendo menção ao município de Crateús, interior do Ceará.