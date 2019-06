Governadores voltam a Brasília para discutir reforma da Previdência

Com a proximidade da apresentação do relatório da reforma da Previdência, prevista para esta semana na comissão especial da Câmara que analisa a proposta, cresce a pressão e a expectativa dos estados e municípios para permanecer no texto, como proposto originalmente pelo governo. Nesta terça-feira (11), os chefes dos governos estaduais desembarcam em Brasília para a 5ª Reunião do Fórum de Governadores, com o objetivo de afinar o discurso. A divulgação antecipada de uma carta pública na última quinta-feira (6) pelo Fórum desagradou alguns governadores da Região Nordeste.

O documento ressalta a importância dos estados serem garantidos no texto por causa do déficit nos regimes de aposentadoria e pensão de seus servidores. Apesar da assinatura de sete dos nove chefes do Executivo da região, eles negam que tenham aprovado o documento. A carta consta pontos específicos que os governadores querem retirar da proposta, como as mudanças no Benefício de Prestação Continua (BPC) e nas aposentadorias rurais.

Os governadores questionaram também a desconstitucionalização da Previdência e o sistema de capitalização, no qual se baseia o regime futuro de Previdência.

A pauta pra reunião prevê discussões em torno de temas que afetam diretamente o caixa dos governadores, entre eles o chamado de Plano Mansueto, um pacote de ajuda aos estados em dificuldades financeiras, e a Lei Kandir, que trata da ampliação do Fundo de Participação dos Estados (FPE) no Orçamento da União e do Novo Marco Legal do Saneamento Básico.