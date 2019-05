Governo adia pela sexta vez reunião para discutir reajuste dos servidores estaduais

O governo do estado adiou pela sexta vez a reunião para discussão da Campanha Salarial Unificada dos servidores públicos estaduais. O encontro, que estava marcado para ocorrer hoje, no Palácio da Abolição, foi adiado para a próxima terça-feira (4). O Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais do Ceará (Fuaspec) já protocolou vários pedidos solicitando o encontro, no entanto, o governo vem protelando, sem apresentar um motivo plausível.

A primeira reunião estava marcada para o dia 11 de março, depois para 29 de março, 16 de abril, 25 de abril, 23 de maio, 30 de maio, no Palácio da Abolição e, por último, foi adiada para 4 de junho, na Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag).

De acordo com a Lei nº 14.867/2011, a data base dos servidores públicos estaduais é no dia 1º de janeiro, entretanto, o governo ainda não anunciou o percentual de correção/reajuste. Só no governo de Camilo Santana (de 2015 a 2018) o acumulado de perdas salariais já soma 20,64%. Dessa forma, a expectativa é de que seja resposta pelo menos a inflação do ano passado, de 3,75%.