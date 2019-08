Governo anuncia 18 mil vagas para novo Mais Médicos

Os municípios de pequeno tamanho populacional, baixa densidade demográfica e distância relevante de centros urbanos podem aderir voluntariamente ao programa. Também poderão se inscrever os municípios de alta vulnerabilidade , com alta proporção de pessoas cadastradas nas equipes de saúde da família que recebam benefício do Programa Bolsa Família, benefício de prestação continuada ou qualquer benefício previdenciário até o limite de dois salários-mínimos.

De acordo com o ministro da Saúde, o programa Médicos pelo Brasil terá como foco o envio de profissionais para as cidades mais vulneráveis do país e a formação de médicos especialistas em Medicina de Família e Comunidade.

Segundo o governo, 4,8 mil municípios no país, serão divididos em cinco categorias no novo programa:

Rurais remotos

Rurais adjacentes

Intermediários remotos

Intermediários adjacentes

Urbanos

O processo seletivo para contratação de médicos para o novo programa será eliminatório e classificatório. Para ser contratado, o médico precisará ter registro no Conselho Regional de Medicina e ser aprovado em um curso de formação supervisionado, com duração de dois anos.

O Ministério da Saúde informou que nos dois primeiros anos do programa, os profissionais que fizeram curso de especialização receberão uma bolsa no valor de R$ 12 mil mensais, com gratificação de R$ 3 mil para locais considerados remotos e de R$ 6 mil para atuação com indígenas e localidades ribeirinhas e fluviais.

Uma das principais novidades do Médicos pelo Brasil é a contratação dos profissionais pelo regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Até então, os contratos eram temporários de até três anos.