Governo anuncia compra de 106 mil novas pistolas para polícias estaduais e forças nacional

Os policiais estaduais e da Força Nacional serão beneficiados com novas armas. No valor de R$ 444 milhões de reais, a compra realizada pelo Ministério da Justiça vai distribuir mais de 106 mil novas pistolas 9mm. O Ceará está entre os estados que serão contemplados com o reforço dos equipamentos para a polícia.

Divulgado nesta segunda-feira (27) pelo jornal O Globo, o termo prevê o envio dessas pistolas para diversas corporações nos estados, como polícias militar e civil, além do corpo de bombeiros. Serão 15.414 pistolas para a região Norte; 29.117 para o Nordeste; 34.965 para o Centro-Oeste; 4.560 para o Sudeste; e 22.480 para o Sul do país

De acordo com a pasta, o Ministério da Justiça vai arcar com o valor referente às pistolas que serão usadas pela Força Nacional, enquanto que os estados se responsabilizarão pelas despesas referentes às suas forças de segurança.