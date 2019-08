Governo anuncia medida para antecipar metade do 13º de aposentados

O secretário especial de Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, informou que o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória (MP) para tornar obrigatória a antecipação de metade do 13º de aposentados do INSS. O governo vai sugerir na MP que o pagamento ocorra no mês de agosto de cada ano. A antecipação da parcela de 50% já costuma acontecer desde 2006 por decisão de governo.