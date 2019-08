Governo anuncia novas bases do Raio em Itarema, Paracuru e Mauriti

O governador Camilo Santana anunciou nesta sexta-feira (16), a implantação das novas unidades do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) nos municípios de Itarema, Paracuru e Mauriti ainda neste ano. Atualmente, 44 cidades cearenses já receberam batalhões do Raio. A informação foi divulgada durante reunião na sede da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) com comandantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária.

Na próxima fase de implementação, que será realizada nos municípios acima de 30 mil habitantes, outras 18 cidades serão contempladas a partir do ano que vem.

Confira as cidades que serão beneficiadas em 2020:

Amontada

Bela Cruz

Guaraciaba do Norte

Ipu

Ipueiras

Itaitinga

Jaguaribe

Jaguaruana

Massapê

Missão Velha

Nova Russas

Paraipaba

Pedra Branca

Pentecoste

Santana do Acaraú

Tabuleiro do Norte

Ubajara

Várzea Alegre

De acordo com o governador, Camilo Santana, o Raio é um batalhão especial de elite todo motorizado e altamente treinado, que ajuda muito no policiamento das cidades cearenses.