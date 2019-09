Governo aplica medidas de segurança para conter ataques criminosos no Ceará

Nesta terça-feira (24), uma série de ataques criminosos deixou a população e o Governo do Estado em alerta. Foram registrados 38 ações desde a última sexta-feira (20), quando iniciou os ataques em 10 municípios cearenses. Pelo menos 12 ataques foram registrados nessa terça-feira (24). De acordo com o Siniônibus, a frota do transporte coletivo deve funcionar normalmente nesta quarta-feira (25), com escolta policial.

O pátio de uma concessionária de veículos localizada na Avenida Santos Dumont teve 16 carros incendiados por criminosos nessa terça, o que rendeu um prejuízo estimado em mais de R$ 2 milhões.

Em resposta as ações, o Governo do Estado informou que o policiamento nas ruas está sendo reforçado e que policiais federais de outros estados devem chegar no Ceará para deter as ações criminosas. O Secretário da Segurança Pública e Defesa Social, André Costa, afirmou que os detentos reivindicam regalias e a volta de tomadas nas celas dos presídios, mas que o Governo não irá recuar.

A Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará afirmou que 257 presos foram transferidos das unidades prisionais de Pacatuba, Quixadá e do Centro de Triagem e Observação Criminológica de Aquiraz como “forma preventiva e tática”. O governador Camilo Santana informou, por meio de live nas redes sociais, que mais de 30 pessoas já foram presas