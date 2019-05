Polícia Federal terá quadro ampliado em 1.047 agentes e delegados

O Diário Oficial da União circula, nesta sexta-feira (24), o conteúdo do Decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro que autoriza a contratação de 1.047 aprovados em concurso público da Polícia Federal. Do total de contratações, 500 já estavam originalmente previstos no concurso. Dentre os 547 aprovados a mais pelo governo, 169 são delegados da PF.

A medida faz parte das ações do Governo para recompor os quadros da Polícia Federal que, atualmente, têm um déficit de 4.350 servidores. A maior parte das vagas – 2.425, é de agentes. O decreto destaca, ainda, que o provimento dos cargos está condicionado à nova Lei Orçamentária anual.

O provimento dos cargos está condicionado à declaração do ordenador de despesa sobre a adequação orçamentária e financeira da nova despesa com a Lei Orçamentária Anual e a sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrada a origem dos recursos a serem utilizados,

diz a nota.

No dia 14 de abril, em uma postagem no Twitter, Bolsonaro já havia anunciado que o governo chamaria 1.000 candidatos aprovados para compor o quadro da PF. Segundo ele, o objetivo é compor o quadro de inteligência, como no trabalho da Lava-Jato e outros serviços de segurança nacional dentro do orçamento possível.

Assim, o governo autoriza a nomeação de candidatos aprovados no concurso público da Polícia Federal. O decreto assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, autorizando a nomeação, está publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (24), passando, assim, a valer.