Governo deve oficializar liberação anual do saque de contas ativas e inativas do FGTS

Segundo o Ministro da Economia, Paulo Guedes, o Governo liberará todos os anos o saque de contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O assunto foi destaque no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), pelo jornalista, Carlos Alberto Alencar.

O ministro deu a declaração em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, em Brasília. A liberação do saque de contas do FGTS deve ser oficializada pelo Governo nesta quarta-feira (24). De acordo com Paulo Guedes, o valor a ser liberado pelo governo deve somar R$42 bilhões, sendo R$ 30 bilhões em 2019 e R$ 12 bilhões em 2020.

O comentarista relata que dos R$ 30 bilhões previstos para esse ano, R$ 28 bilhões deverão ter origem do saque do FGTS e outros R$ 2 bilhões das contas do PIS e Pasep.

