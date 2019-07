Governo disponibiliza calendário de saque-aniversário do FGTS

O calendário de saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2020 já pode ser consultado. O governo divulgou nesta quinta-feira (25) o cronograma que funciona de acordo com a data de aniversário do beneficiário.

À princípio foi anunciado apenas os meses de quem nasceu no primeiro semestre, as datas para quem nasceu no segundo semestre ainda não foram divulgadas.

Confira o calendário para os saques em 2020:

1 – Aniversário em janeiro e fevereiro (Terão saques disponíveis a partir de abril a junho de 2020)

2- Aniversário em março e abril (Terão saques disponíveis a partir de maio a julho de 2020)

3 – Aniversário em maio e junho (Terão saques disponíveis a partir de junho a agosto)

O saque-aniversário só valerá apenas para aqueles que desejarem receber parte do FGTS anualmente.

Segundo Ministério da Economia adesão ao novo modelo é opcional, caso o beneficiário não comunique a intenção de migrar para o saque-aniversário à Caixa, ele continuará na regra anterior.