Governo do Ceará anuncia implantação da Casa da Mulher Cearense em três regiões do Estado

Para melhorar o atendimento as mulheres e acabar com a violência, o Governo do Estado do Ceará anunciou que irá implantar unidades da Casa da Mulher Cearense nos municípios de Juazeiro do Norte, no Cariri; Sobral, na Região Norte; e em Quixadá, no Sertão Central. A previsão é de que o equipamento no Cariri comece a ser construído ainda neste ano.

A Casa da Mulher Cearense vai contar com uma estrutura para atuação de Delegacia da Mulher, Defensoria Pública, Ministério Público e Juizado Especial. O objetivo é acolher e orientar mulheres vítimas de violência doméstica.

Cada casa contará com um núcleo de estimulação econômica com capacitação e crédito para aquelas que desejam abrir o próprio negócio e conseguir conquistar a independência financeira.