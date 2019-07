Governo do Ceará anuncia investimento superior a R$ 35 milhões em áreas de proteção ambiental na capital

O Governo do Ceará anuncia neste sábado (27) investimento de mais de R$ 35 milhões para construção de areninhas, brinquedopraças, urbanização e reformas em polos de lazer de diversos bairros de Fortaleza, no entorno das Unidades de Conservação (UCs) do Parque do Cocó, Maranguapinho e Curió. O anúncio é parte do programa Juntos por Fortaleza, reunindo esforços do Estado em prol da implantação de melhorias nos espaços públicos da capital.

Serão contemplados bairros como Aerolândia, São João do Tauape, Cajazeiras, Conjunto Palmeiras, Tancredo Neves, Acaracuzinho, Canidezinho, Bonsucesso, Sabiaguaba, entre vários outros.

“São obras que vão impactar de forma positiva na melhoria da qualidade de vida dos moradores das áreas envolvidas, bem como mobilizar as comunidades em prol de ações educativas voltadas ao meio ambiente”, explica o secretário do Meio Ambiente, Artur Bruno.

De acordo com a secretária de Planejamento e Gestão da SEMA, engenheira Maria Dias, são ações concretas como a construção de areninha e Praça Mais Infância, no Polo de Lazer Tancredo Neves, com academia ao ar livre, brinquedopraça, pistas para cooper compartilhada com pista de ciclismo, além da recuperação de equipamentos existentes. “A previsão é entregar as obras até 2020”, informa. No total, são 15 obras, algumas em andamento e outras prestes a iniciar os trabalhos.

Juntos por Fortaleza

O programa Juntos por Fortaleza, envolve cerca de 40 ações integradas entre Estado e Município. É uma iniciativa voltada para atender diversas áreas e terá uma atenção especial às obras de infraestrutura.

SERVIÇO:

Anúncio de investimento em áreas de proteção ambiental da Capital

Data: 27 de Julho de 2019 (Sábado)

Hora: 9h

Local: Polo de Lazer da Raul Barbosa – Av. Gov Raul Barbosa, 6801 – Aerolândia