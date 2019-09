Governo do Ceará apresenta no Paraná boas práticas de planejamento e orçamento

Pela segunda vez este ano, o Governo do Ceará leva ao Sul do país as iniciativas que estão produzindo bons resultados e colocando o estado numa posição de destaque no cenário nacional. Depois do Rio Grande do Sul, o convite veio agora do Governo do Paraná. O secretário executivo da Secretaria do Planejamento e Gestão, Flávio Ataliba, participou, nesta sexta-feira (27), do Seminário Gestão Pública: Desafios e Oportunidades da Administração.

O objetivo foi discutir temas atuais relacionados às experiências, aos desafios e às perspectivas da Administração Pública especialmente relacionados à Gestão de Pessoas, Orçamento, Gestão Fiscal e Previdência.

Flávio Ataliba integrou a mesa do painel que debateu o tema Orçamento do qual participaram também o especialista do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Francisco Caldas de Andrade Pinto, e a professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Sol Garson.

O secretário mostrou como o estado do Ceará vem desenvolvendo, nos últimos anos, todos os seus instrumentos e práticas modernas de planejamento e orçamento que, de alguma forma, são os grandes responsáveis por proporcionar a maior taxa de investimentos sobre receita corrente líquida do país.