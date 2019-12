Governo do Ceará apresenta Plataforma de Modernização da Saúde no Cariri

O secretário da Saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho (Dr. Cabeto), visitou municípios da região do Cariri e participou de audiência pública em Barbalha, nesta quinta-feira (26).

Em pauta, a discussão sobre o fortalecimento e integração da saúde para a população caririense. As visitas prosseguem até sexta-feira (27), com visitas a equipamentos públicos de saúde e participação em assembleias com representantes dos consórcios.

Na ocasião, o secretário Doutor Cabeto, defendeu que a saúde deve ser tratada de forma criteriosa, obedecendo as prioridades e com planejamento.

O secretário esteve em visita na unidade de saúde Hospital Santo Antônio e depois participou da audiência pública, requerida pelo vice-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Fernando Santana.

Na ocasião, foi apresentada a nova plataforma de modernização da saúde, lançada em agosto, pelo governador Camilo Santana e as ações de financiamento do Estado aos municípios.

O secretário esteve ainda em Brejo Santo para visitar a unidade hospitalar do município, onde também de participou da assembleia do Consórcio Público de Saúde.

As residências multiprofissionais e médicas do Hospital Regional do Cariri vão ser ampliadas e vai haver a ampliação das áreas de pesquisas, além da ampliação das áreas de atenção e alta complexidade, de acordo com o Dr. Cabeto.