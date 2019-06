Governo do Ceará assina financiamento de 50 milhões de euros para implantar Programa Águas do Sertão

O governador Camilo Santana assinou na manhã desta quarta-feira (26), em Brasília, financiamento de 50 milhões de euros com o Banco Alemão de Desenvolvimento (KFW) para implementação do Programa Águas do Sertão. Com contrapartida de 12,5 milhões de euros do Governo do Estado, o programa receberá investimento total de 62,5 milhões de euros.

“Esse projeto vai consolidar nossa posição pioneira em termos de políticas de saneamento rural. O financiamento ampliará a oferta de serviços de água, principalmente nas áreas mais afastadas do Ceará. Temos feito um esforço muito grande para não deixar faltar água aos cearenses e melhorar as condições de saneamento básico”

Afirmou o governador Camilo Santana, que estava acompanhado dos secretários das Cidades, Zezinho Albuquerque; do Planejamento, Mauro Filho; do executivo de Saneamento das Cidades, Paulo Henrique Lustosa; e do procurador-geral do Estado, Juvêncio Vasconcelos.

Águas do Sertão

O programa visa beneficiar cerca de 200 mil pessoas e tem por objetivo fortalecer a resiliência da população rural do Estado às secas e escassez de água, melhorando as condições de saúde e qualidade de vida, por meio de soluções de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

O programa também visa fortalecer o modelo de gestão do Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR), e realizar melhorias nas condições sanitárias das localidades beneficiadas, assim como garantir a proteção e utilização mais eficiente dos recursos hídricos.