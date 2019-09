Governo do Ceará autoriza recuperação de estradas do Sertão dos Inhamuns e RMF

O Governo do Ceará autorizou o início das obras de recuperação de dois trechos rodoviários, nos municípios de Arneiroz, na região do Sertão dos Inhamuns, e Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Somadas, as ordens de serviço apontam um investimento de mais de R$ 5 milhões, dentro do programa de recuperação das rodovias danificadas pela quadra chuvosa.

A ordem de serviço contempla a recuperação de 42,3 km da rodovia CE-176, trecho que liga os municípios de Tauá e Arneiroz. Já em Caucaia, foi autorizada a recuperação de mais de 8km da CE-156, que liga o entroncamento da BR 222 à localidade de Sítios Novos.

Os dois trechos vão receber serviços de reciclagem de base com adição de brita, pavimentação com revestimento asfáltico, açém de sinalização horizontal e vertical.

O programa

O Governador Camilo Santana autorizou, no dia 5 de julho, um pacote de recuperação de estradas danificadas pela quadra chuvosa, com recursos de R$ 220 milhões.