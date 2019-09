Governo do Ceará autoriza reforma e ampliação do terminal rodoviário de Senador Pompeu

Uma solenidade marcou, na manhã desta sexta-feira (13), em Senador Pompeu, o pontapé inicial para o início das obras de reforma e ampliação do terminal rodoviário do município, localizado na região do Sertão Central cearense.

O assessor especial de Relações Institucionais da Casa Civil, Nelson Martins, esteve na cidade, acompanhado do superintendente do Detran, Igor Ponte, que também participou da assinatura da ordem de serviço.

Hoje nós tivemos a felicidade de dar ordem de serviço não só da rodoviária, mas também da entrada da cidade. Esse terminal é um sonho antigo aqui de Senador Pompeu. Foi uma decisão do governador Camilo Santana e é um momento histórico para o município, comentou Nelson Martins.

“É símbolo de desenvolvimento e progresso para nossa cidade. O governador olhou para a cidade, muito feia, a entrada e a rodoviária. E habilidosamente eu consegui pegar o governador com essa palavra e ele hoje está realizando um sonho da população de Senador Pompeu”, disse o prefeito Maurício Pinheiro.

A obra do Detran é aguardada pela população há muito tempo e tem como interveniente técnico a Superintendência de Obras Públicas (SOP).

Além da área de embarque e desembarque, o espaço terá playground, parque infantil e anfiteatro, além de ampla área verde. São mais de 25 mil habitantes de Senador Pompeu agradecidos pela realização. A área total e de 8.376m2 e serão investidos aproximadamente R$ 1,59 milhão para a intervenção.