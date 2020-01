Governo do Ceará cria Laboratório de Inovação e Dados para acelerar a entrega do Governo Digital

O Íris, recém-criado Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Estado do Ceará, promove nesta quarta-feira (22), a partir das 8h30, no Palácio da Abolição, o Data Gov Day.

No encontro, serão apresentados aos gestores públicos caminhos sobre Governo Digital e aplicação bem-sucedida da Ciência de Dados para orientar a tomada de decisão e solucionar problemas complexos no poder público.

Com abertura do Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, Élcio Batista, esta edição do evento traz os seguintes temas: Governo Digital, Inteligente e como Plataforma, por Gabriel Renault, sócio-diretor da EloGroup; uso de dados abertos na Saúde e apresentação da plataforma estadual IntegraSUS, pelo Secretário da Saúde, Dr. Cabeto; e impactos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no poder público, pelos advogados Mariana Zonari e Thiago Furtado.

Serviço:

Data Gov Day

Data: 22 de janeiro (Quarta-feira)

Horário: A partir de 8h30

Local: Palácio da Abolição

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará