Governo do Ceará discute ações para novo equipamento da Secult em Quixeramobim

Símbolo cultural e histórico da cidade de Quixeramobim, no Sertão Central cearense, a A Casa de Antônio Conselheiro, patrimônio nacional, se tornará em breve um novo equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), gerido em parceria com o Instituto Dragão do Mar. Secretário da Cultura, Fabiano Piúba debate nesta sexta-feira (7), às 15h, ações para o equipamento histórico.

Após a conclusão do restauro na casa feito pelo Governo do Estado, por meio da pasta da Cultura, no valor de R$695 mil, a Secult realiza uma Roda de Conversa com representantes dos segmentos e gestores culturais da região do Sertão Central, e a sociedade civil da região de Quixeramobim para debater sobre a construção de ações a serem desenvolvidas no equipamento. Integra a agenda do secretário na cidade, uma reunião com o Prefeito Clébio Pavone, a respeito das ações culturais no município.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará