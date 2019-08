Governo do Ceará divulga 2 mil estudantes selecionados no programa AvanCe no próximo dia 27

No dia 27 de agosto o Governo do Estado do Ceará anunciará a lista de selecionados para o Programa AvanCE- Bolsa Universitário. Ao todo serão 2 mil alunos de escola pública escolhidos para receber bolsa de meio salário mínimo como assistência no início de curso no Ensino Superior. A informação foi divulgada pelo governador Camilo Santana nesta terça-feira (6), durante bate-papo ao vivo com a população por meio de suas redes sociais (Facebook e Instagram).

“O Ceará criou esta bolsa para alunos da escola pública de baixa renda que ingressam na universidade, muitas vezes fora das suas cidades de origem e enfrentando uma série de problemas para se manter. A bolsa é de meio salário mínimo para incentivar o aluno a dar continuidade aos seus estudos, garantindo um futuro melhor e que ele se capacite para o mercado de trabalho…” explicou o chefe do Executivo.

A seleção para o programa de 2019 se iniciou em de março deste ano, com investimento de R$ 12 milhões. Os interessados devem ter ingressado em curso de graduação em Instituição de Ensino Superior (IES), credenciada pelo Ministério da Educação (MEC), no ano de 2018 ou 2019. Também foi exigido a cada candidato cursar, no mínimo, 12 créditos de disciplinas do atual semestre letivo e ter frequência de, no mínimo, 75% em cada disciplina cursada.

O aluno precisa ter média geral igual ou superior a 560 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), contando as duas edições anteriores de 2017 ou 2018. Para concorrer, o aluno também deve estar com o cadastro devidamente atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).