Governo do Ceará: Duas novas obras rodoviárias serão licitadas esta semana

O Governo do Ceará, através da Superintendência de Obras Públicas (SOP), recebe esta semana as propostas de preços para a execução de duas obras de pavimentação, uma em Quixadá e outra em Liomeiro do Norte. Isso totaliza 34 quilômetros do que antes era leito natural agora pavimentados e incorporados à malha viária estadual, proporcionando melhores condições de deslocamento aos usuários que trafegam por essas vias

Na CE-443, a pavimentação será realizada em intervalo de 18 km de estrada, entre o município de Quixadá e o distrito de Custódio. Já o acesso à BR-116 desde o distrito de Bixopá, em Limoeiro do Norte – também conhecida como estrada do Bixopá –, facilita o acesso à a maior zona de produção agrícola do município, facilitando assim o acesso para negócios e o ecoamento da produção.

Os processos licitatórios são do tipo Concorrência Pública Nacional – CPN. Os editais prevêem 360 dias corridos de prazo para execução dos trabalhos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço, após publicação do contrato no Diário Oficial. As obras, com recursos do Tesouro do Estado, fazem parte do Ceará de Ponta a Ponta, Programa de Logística e Estradas.

*com informações do Governo do Estado do Ceará