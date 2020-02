Governo do Ceará e Prefeitura de Fortaleza entregam novo Centro de Educação Infantil nesta sexta-feira

Os moradores do bairro Jangurussu, em Fortaleza, recebem nesta sexta-feira (14), às 9 horas, o Centro de Educação Infantil (CEI) Manoel Pinheiro dos Santos. A solenidade contará com a presença do governador Camilo Santana, da primeira-dama Onélia Santana, e do prefeito Roberto Cláudio. Para construir, mobiliar e equipar o novo espaço foram investidos R$ 2 milhões, provenientes do Governo do Ceará e contrapartida do município, como parte do programa Juntos por Fortaleza.

Cada CEI tem capacidade para atender até 208 crianças, numa estrutura composta por quatro salas de aula, laboratório de informática, refeitório, cozinha, berçário, fraldário, dormitório, copa, recepção e playground. O Ceará contará com 167 CEIs. Com o CEI de Fortaleza, 49 Centros já foram entregues à população cearense.

Serviço:

Inauguração do CEI Manoel Pinheiro dos Santos, em Fortaleza

Data: 14 de fevereiro (sexta-feira)

Horário: 9 horas

Endereço: Rua Major Ladislau Lourenço, s/n – Parque Betânia – Jangurussu – Fortaleza-CE