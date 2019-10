Governo do Ceará e Prefeitura de Fortaleza entregam Policlínica no Jóquei Clube

O governador do Ceará, Camilo Santana, e o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, entregam nesta quarta-feira (23), às 9 horas, a Policlínica Dr. Lusmar Veras Rodrigues, no bairro Jóquei Clube, como parte do programa Juntos por Fortaleza, pactuação entre Estado e Município. A unidade da rede pública de saúde municipal teve como investimento o valor de R$ 7 milhões em obra. A nova policlínica conta ainda com investimento de R$ 5,5 milhões do Governo do Ceará para aquisição de equipamentos.

Os pacientes terão acesso ao atendimento em 13 especialidades médicas: cardiologia, endocrinologia, cardiologia, ginecologia, neurologia, urologia, dermatologia, nefrologia, infectologia, angiologia, oftalmologia, estomaterapia. A policlínica terá capacidade para atender 6.300 consultas médicas mensais. O diferencial dessa nova unidade é o foco especial na linha de cuidado ao paciente com hipertensão e/ou diabetes.

Currículo do homenageado

Lusmar Veras Rodrigues nasceu em 9 de abril de 1953, em Viçosa do Ceará. Foi coordenador da Residência de Coloproctologia do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) e chefe do Serviço de Coloproctologia, além de coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médico-Cirúrgicas da UFC. Também era professor titular do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina/UFC e atuava nas linhas de pesquisa de Distúrbios Metabólicos e de Motilidade do Aparelho Digestório no Estresse e Inflamação e suas Repercussões Metabólicas, com extensa produção científica publicada e de extrema relevância para os meios acadêmicos e sociais. Dr. Lusmar Veras Rodrigues faleceu em 19 de dezembro de 2018, em Fortaleza.

Serviço :

Inauguração da Policlínica Dr. Lusmar Veras Rodrigues

Data: 23 de outubro (Quarta-feira)

Horário: 9h

Local: Av. Lineu Machado, 155, Jóquei Clube (anexo do Hospital da Mulher)

(*)com informação da Governo do Estado do Ceará