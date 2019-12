Governo do Ceará e Prefeitura de Fortaleza lançam temporada de férias do Praia Acessível

O Praia Acessível funcionará todos os dias nos meses de dezembro e janeiro, das 9 horas às 13 horas. O Governo do Ceará e Prefeitura de Fortaleza realizam o lançamento da temporada de férias com atendimento diário neste sábado (7), às 9 horas, na estação da Praia de Iracema. Na ocasião, novos materiais e equipamentos serão entregues para o uso no projeto que promove acessibilidade de idosos, pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida às praias. A solenidade contará com as presenças da primeira-dama do Ceará, Onélia Santana, e da secretária de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), Socorro França.

Mesas, cadeiras e tendas serão entregues para o uso da população no projeto. Já os profissionais também receberão novos uniformes e protetores solares. Cadeiras anfíbias e esteiras passaram por manutenção para o melhor atendimento do público. A iniciativa, idealizada pelo Governo do Ceará, conta na Capital com a parceria da Prefeitura de Fortaleza e do Hotel Sonata. Já no Cumbuco a parceria é com a Prefeitura de Caucaia e Cumbuco Beach.

O objetivo nessa alta estação é atender as férias escolares e a demanda turística em um espaço adaptado. Até o fim de novembro, o projeto realizou 7.272 atendimentos nas estações da Praia de Iracema, em Fortaleza, e no Cumbuco, no município de Caucaia.

Também voltado para crianças com deficiência, o Praia Acessível faz parte do Programa Mais Infância Ceará, especificamente no pilar Tempo de Brincar, que foca nos benefícios da brincadeira para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças, além do convívio familiar, da socialização e de sua integração à cultura de sua comunidade.

Serviço

Férias no Projeto Praia Acessível

Funcionamento: 1/12 a 31/01, com exceção do feriado de Natal (24 e 25) e Réveillon (30 e 1º).

Horário: 9h às 13h

Local: Fortaleza – em frente ao Hotel Sonata, na Praia de Iracema (ao lado do Aterrinho) / Cumbuco – Rua do Lagoa do Parnamirizinho, nº 473 (ao lado da Barraca Cumbuco Beach / em frente ao Posto Shell)