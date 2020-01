Governo do Ceará e Prefeitura inauguram areninha Lagoa do Urubu, no bairro Floresta

O campo de terra batida às margens da Lagoa do Urubu, no bairro Floresta, em Fortaleza, deu lugar a um espaço repleto de possibilidades para os moradores. Isso porque o Governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza inauguraram na noite dessa quarta-feira (8) a areninha de número 28 da Capital, fruto da parceria do programa Juntos por Fortaleza. A inauguração contou com as presenças do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e do secretário de Estado Chefe da Casa Civil, Élcio Batista.

Com campo de gramado sintético, arquibancadas, refletores, vestiários, paisagismo, academia ao ar livre, mesas para jogos e mobiliários urbanos, a areninha teve investimento de R$ 825.000,00, e conta com uma área total de 5.302,42 m².

O secretário Élcio Batista ressaltou que mais do que um equipamento, a areninha é um investimento nas pessoas.

“Temos aqui um investimento no desenvolvimento das crianças, dos jovens e das pessoas mais idosas que podem utilizar este espaço tanto para lazer quanto para cuidar da saúde. Nós sabemos que nosso futuro só será melhor se continuarmos olhando para as pessoas. Quanto mais investimos nas pessoas, maior será o retorno para nossa sociedade”, endossou.

Em sua fala, o prefeito Roberto Claudio fez questão de salientar o papel transformador do esporte na vida da população.

“A areninha é um espaço de proteção social, um espaço de oportunidades. Aqui passarão crianças e jovens integrarão escolinhas de futebol, mas que também aprenderão a ser cidadãos. Os educadores físicos vão cobrar não somente o chute certo, mas também a presença em sala de aula”.

Quem acompanhava toda a movimentação de perto com uma atenção especial era Sergio Gomes, de 49 anos. Para ele, a areninha significa mais do que um sonho realizado, é o reconhecimento da luta de vida de uma das figuras mais representativas do bairro.

“Ficou oficialmente o nome Areninha Maria Cleonilde Gomes Santos, que é uma homenagem à minha mãe. Em 1995, ela teve a brilhante ideia de formar um time de futebol e unir para sempre os moradores. Ela abraçou o sonho de inúmeras pessoas e hoje é também a realização do sonho dela. Eu estou muito emocionado com esse momento”, conta.

Sai a areia e o cimento

Os amigos Rian Lucas, Levi Vicente e Yuri da Silva estavam em festa com o novo campo e revelaram um pouco das suas expectativas.

“Queremos jogar, jogar e jogar! Aqui é tão bom que é até melhor de levar carrinho. Cair no gramado é mais divertido”, conta Yuri. Eles explicam que antes da inauguração da areninha a opção era o campo de areia ou de cimento, disputado por toda a comunidade: “a gente começava a espera umas 18h e ia até as 20h, porque aprendemos a dividir com outras crianças e também com as mulheres que jogam futebol. Todo mundo tem espaço e agora vai ficar ainda melhor. Pense como agora que vai ser ainda mais disputado!”.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará