Governo do Ceará entrega 85 novas viaturas para a Secretaria da Administração Penitenciária

A rotina de quem utiliza as ruas próximas ao Ginásio da Parangaba mudou na manhã desta quinta-feira (18), com a entrega de 50 novas viaturas, das 85 que irão renovar a frota da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). O vendedor Jurandi Mesquita era um dos populares no local, acompanhando os veículos que vão garantir escoltas, rondas e operações penitenciárias em todas as regiões do Estado.

“Uma boa iniciativa, porque os agentes precisam de apoio, e esses carros novos vão ajudar muito no dia a dia das penitenciárias. Tudo que é feito para reforçar a segurança, precisamos parabenizar “, ressaltou.

O governador Camilo Santana e o secretário da SAP Mauro Albuquerque entregaram 50 novas viaturas e mais cinco ambulâncias. Para Camilo Santana a ação faz parte do processo de fortalecimento e reestruturação do sistema prisional.

“Temos investido muito na ampliação de unidades penitenciárias, em equipamentos e agora renovando a frota, justamente para dar continuidade ao trabalho efetivo e continuado do sistema”, afirmou o governador.

Para o Secretário da Administração Penitenciária, a renovação da frota vai garantir melhores condições de trabalho, principalmente para os agentes.

“Com essa modernização e ampliação da frota, garantimos também mais segurança para os agentes, além de facilitar a escolta. Nos últimos seis meses, foram cerca de 15 mil escoltas, que ajudam a definir a situação dos presos”, garantiu Mauro Albuquerque.

Das viaturas, 15 foram adquiridas com recurso federal através do Fundo Penitenciário (Funpen) e 70 são alugadas com recursos estaduais. Para a compra, o investimento foi de R$ 2,9 milhões. Para o aluguel, está estimado o custo anual de R$ 3,4 milhões com manutenção inclusa, uma economia para o Estado, já que, somente em manutenções nos carros antigos, a secretaria gastava em média R$ 6 milhões anuais.

Os outros veículos serão entregues em duas etapas: em agosto mais 20 carros serão apresentados, finalizando daqui a 60 dias com mais 15 carros entregues.

As viaturas serão distribuídas em 17 grandes unidades prisionais, 13 cadeias públicas masculinas e duas cadeias públicas femininas. A administração da SAP ficarÁ 33 carros, com um total de seis veículos descaracterizados. Também serão enviadas viaturas para o Grupo de Apoio Penitenciário e para o Grupo de Operações Regionais. A partir de recursos do fundo penitenciário, a Secretaria também adquiriu cinco ambulâncias penitenciárias com investimento total de R$ 870 mil.

Também participaram da solenidade, o secretário da Segurança, André Costa, além de vereadores e lideranças políticas.