Governo do Ceará entrega 90ª brinquedopraça, com academia de ginástica, e Centro de Educação Infantil

O Governo do Ceará realiza nesta terça-feira (27) a entrega da 90ª brinquedopraça do Estado, com academia de ginástica, e um Centro de Educação Infantil (CEI), nos municípios de Santana do Acaraú e Frecheirinha, no Sertão de Sobral, respectivamente. A inauguração dos equipamentos contarão com as presenças da primeira-dama do Estado, Onélia Santana, e das secretárias Eliana Estrela (Seduc) e Lia Gomes (Direitos Humanos). O investimento total para a instalação dos espaços nas cidades é da ordem de R$ 1,5 milhões.

A brinquedopraça integra o pilar Tempo de Brincar do Programa Mais Infância Ceará, que assegura o direito das crianças ao desenvolvimento de suas capacidades físicas, cognitivas e psicológicas através do ato de brincar. As academias ao ar livre se destinam ao esporte e ao lazer de jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência. Já o CEI, que está no pilar Tempo de Aprender, entende a escola como direito de todos, por isso visa apoiar a construção e a qualificação das creches, além do fortalecimento das famílias para o cuidado e promoção do desenvolvimento de seus filhos.

Integração social

Os espaços de lazer para as crianças são áreas cercadas de 240m², com piso anti-impacto e oito brinquedos infantis: duas casinhas duplas, sendo uma com ponte de playground e outra com ponte de eucalipto, dois escorregadores com balanço triplo, duas gangorras e dois brinquedos em mola. O Estado oferta os equipamentos e cabe às prefeituras municipais garantir a conservação da praça e a manutenção dos brinquedos. Com a brinquedopraça de Santana do Acaraú, 90 equipamentos para as crianças já foram entregues pelo Governo do Ceará, com investimento de R$ 180 mil (cada).

A academia ao ar livre, com área total de 100m², possui onze equipamentos para fortalecimento da musculatura, alongamentos e correção postural. Entre os equipamentos estão simuladores individuais de bicicleta, esqui, caminhada e de cavalgada, volante vertical duplo, alongador três alturas, twist lateral duplo, de rotação diagonal dupla e multiexercitador com seis funções, todos com placas de orientação para correta atividade. O recurso para implantação do equipamento é da ordem de R$ 20 mil.

O Centro de Educação infantil (CEI) é destinado à aprendizagem e ao desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos, com o objetivo de melhorar a educação voltada à primeira infância. O equipamento é composto por quatro salas de aula, laboratório de informática, refeitório, cozinha, berçário, fraldário, dormitório, copa, recepção e playground, e recebeu R$ 1,3 milhões para construção da obra.

O espaço faz parte dos investimentos que asseguram a construção de 56 espaços educacionais com o mesmo padrão. Os recursos são da ordem de R$ 70,8 milhões e integram o Programa de Ampliação da Oferta Municipal de Educação Infantil. Além disso, outros 64 Centros estão assegurados para as crianças cearenses. Ao todo, o Estado ganhará 120 CEIs.

Serviço:

Inauguração do Centro de Educação Infantil Raimunda Júnior Damasceno (Dona Mundinha)

Data: terça-feira (27)

Horário: 17h

Endereço: Rua Tenente, s/n – Frecheirinha

Inauguração da brinquedopraça de Santana do Acaraú

Data: terça-feira (27)

Horário: 18h30

Local: Praça da Liberdade

Endereço: rua Padre Araquém da Frota, s/n