Governo do Ceará entrega areninha, anuncia nova escola e restauração de rodovia em Quixelô e Brejo Santo

O governador Camilo Santana estará, nesta sexta-feira (10), em Quixelô, onde inaugura a mais nova areninha do interior do estado e assina ordem de serviço para construção de uma escola de Ensino Médio, e em Brejo Santo, para assinatura da ordem de serviço para restauração da CE-397.

Em Quixelô, município localizado na região Centro-Sul do Estado, o governador inaugura, às 17h, a 82ª areninha construída pelo Governo do Ceará. No local foram investidos R$ 278.257,76 para construção de campo society com grama sintética, vestiários com banheiros, acessos pavimentados, torres de iluminação e alambrados.

Já a escola de Ensino Médio de Quixelô receberá aporte financeiro de R$ 4 milhões, oriundos do Governo Estadual, para viabilizar sua construção. A unidade de ensino oferecerá 12 salas de aula com capacidade para atender até 540 estudantes em cada turno (manhã, tarde e noite).

À noite, em Brejo Santo, será assinada ordem de serviço para restauração da CE-397, entre o distrito de Poço do Pau e a sede de Brejo Santo. São 22,3 km de uma rota que será totalmente renovada e deve ficar pronta no próximo ano, com investimento de R$ 13.527.070,86, do Tesouro do Estado e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Serviço:

Inauguração da Areninha de Quixelô e assinatura da ordem de serviço para a construção da Escola de Ensino Médio em Quixelô

Data: 10 de janeiro (sexta-feira)

Horário: 17 horas

Endereço: Rua Vitorino José de Oliveira, S/N – Centro Quixelô

Assinatura da Ordem de Serviço de restauração da rodovia CE-397 (Brejo Santo – Poço do Pau)

Data: 10 de janeiro

Hora: 19h30

Local: Vila São Sebastião (Brejo Santo)