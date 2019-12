Governo do Ceará entrega areninha de Jijoca e anuncia investimento de R$ 120 mi em saneamento

O nome oficial é Centro de Esporte para o Futebol, mas se tornou mais popular e conhecida como areninha. Em todo o Estado já são 76, sendo que a mais nova foi inaugurada na noite dessa segunda-feira (02) no centro da cidade de Jijoca. Além da areninha, foi entregue uma academia ao ar livre e, ainda, assinado contrato entre a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) que vai render ao município investimento de R$ 120 milhões em abastecimento de água e esgotamento sanitário.

O assessor especial de Relações Institucionais da Casa Civil, Nelson Martins, ressaltou que em Jijoca foi instalado o primeiro distrito turístico do Estado.

“O governador Camilo Santana tem investido muito na recuperação de estradas. No estado todo são R$ 220 milhões e hoje estamos inaugurando a areninha 76°, relatou o assessor de relações institucionais da Casa Civil.

Nelson Martins destacou a importância que equipamentos como as areninhas têm para a saúde de crianças, jovens, adultos e idosos. Sobre a assinatura que permitirá o investimento de R$ 120 milhões no munícipio, Nelson Martins contou que “esse dinheiro vem através de recursos que o governador Camilo conseguiu junto ao Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, para universalizar o saneamento básico e o abastecimento de água de todo o município de Jijoca. “Um local turístico importante como Jijoca tem que ter saneamento. Se não tiver, os turistas virão, mas não voltarão”, avaliou.

João Neto, gerente de concessão e regulação da Cagece, explica que através da assinatura a Companhia renova a sua atuação para levar água e esgotamento sanitário tanto para a sede, quanto para a Vila de Jericoacoara, um dos principais pontos turísticos do país.

“Ao longo do contrato estaremos fazendo investimento na ordem de R$ 120 milhões. A partir da assinatura vamos dar início às obras e melhorar o saneamento de Jijoca”.

Para o prefeito de Jijoca, Lindbergh Martins, a noite foi mais que especial.

“Só temos que agradecer por esses projetos maravilhosos que é a areninha com academia ao ar livre e o investimento pela Cagece de R$ 120 milhões. Esse último é um projeto que vem para avançar o turismo. Saneamento básico é de suma importância para quem quer turismo de qualidade. Somos gratos ao olhar cuidadoso do governador Camilo Santana pelo município de Jijoca de Jericoacoara”.

A areninha que vai beneficiar a população de Jijoca conta com campo society, vestiários com banheiros, acessos pavimentados, torres de iluminação, grama sintética e alambrados. Rogério Pinheiro, secretário estadual de Esportes, afirmou que a preocupação do governador Camilo não se limita à entrega dos equipamentos esportivos.

“A Secretaria de Esportes e Juventude vem fazendo seleção e vamos disponibilizar profissionais de educação física para desenvolver projetos de esportes que possam aumentar a capacidade de jovens e crianças atendidos. Também vamos entregar material esportivo”, assegurou, pedindo à população que cuide do equipamento.

Oportunidade

Os adolescentes Josias, Fabiano e Mateus aprovaram a estrutura. Os rachas “sagrados” que antes ocorriam em “terra de chão duro”, como define Fabiano, agora acontecerão em local adequado.

“Toda vez que a gente terminava um jogo tinha alguém com o pé machucado. Agora, com essa grama, ficamos mais confiantes na realização do nosso sonho de virar jogador profissional”, acredita Mateus.

Participaram da inauguração o deputado estadual Sérgio Aguiar, prefeitos, vereadores e lideranças políticas da região.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará