Governo do Ceará entrega brinquedopraça e academia de ginástica em General Sampaio

O Governo do Ceará, por meio do Programa Mais Infância Ceará, realiza, nesta segunda-feira (9), a entrega da 91ª brinquedopraça, espaço voltado para crianças de dois a 12 anos, na cidade de General Sampaio, no Litoral Oeste do Estado.

A ação faz parte do Programa Mais Infância Ceará, idealizado pela primeira-dama do Ceará, Onélia Santana, que estará presente na solenidade de inauguração, acompanhada da secretária de Proteção Social, Socorro França. A contrapartida da prefeitura é garantir a praça em bom estado de conservação para o uso e manutenção dos brinquedos.

A brinquedopraça integra o pilar Tempo de Brincar do Programa Mais Infância Ceará, que assegura o direito das crianças ao desenvolvimento de suas capacidades físicas, cognitivas e psicológicas através do ato de brincar. As academias ao ar livre se destinam ao esporte e ao lazer de jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência.

Integração social

Os espaços de lazer para as crianças são áreas cercadas de 240m², com piso anti-impacto e oito brinquedos infantis: duas casinhas duplas, sendo uma com ponte de playground e outra com ponte de eucalipto, dois escorregadores com balanço triplo, duas gangorras e dois brinquedos em mola. O Estado oferta os equipamentos e cabe às prefeituras municipais garantir a conservação da praça e a manutenção dos brinquedos. Até o momento, 90 equipamentos para as crianças já foram entregues pelo Governo do Ceará, com investimento de R$ 180 mil (cada).

A academia ao ar livre, com área total de 100m², possui onze equipamentos para fortalecimento da musculatura, alongamentos e correção postural. Entre os equipamentos estão simuladores individuais de bicicleta, esqui, caminhada e de cavalgada, volante vertical duplo, alongador três alturas, twist lateral duplo, de rotação diagonal dupla e multiexercitador com seis funções, todos com placas de orientação para correta atividade. O recurso para implantação do equipamento é da ordem de R$ 20 mil.

Caminhão do Cidadão

Na ocasião, o Caminhão do Cidadão estará no local oferecendo serviços gratuitos como atualização cadastral da Receita Federal, emissão de antecedentes criminais, RG e CPF, além de atendimento online. Oficinas de pintura de rosto, gesso, penteado, manicure, corte de cabelo também serão ofertadas para população, por meio dos profissionais do Ônibus Mais Infância.

Serviço:

Entrega da brinquedopraça de General Sampaio

Data: segunda-feira (9)

Horário: 17h

Local: Praça José Firmo de Aguiar – Rua José Félix, s/n, Centro

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará