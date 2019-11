Governo do Ceará entrega, em Itatira, trecho recuperado da CE-366

Dentro do pacote de recuperação de estradas lançado em julho, o Governo do Ceará entrega, nesta quinta-feira (28), às 17h, em Itatira, um trecho recuperado de 27,3 km da CE-366.

A obra, que vai do entroncamento com a CE-168 (Lagoa do Mato) até a conexão com a BR-020 (Macaoca), beneficiará os municípios de Itatira e Madalena, com investimentos de R$ 7 milhões do Tesouro Estadual.

Foram realizadas as seguintes intervenções: pavimentação, revestimento asfáltico e sinalização vertical e horizontal da rodovia.

O Governo do Ceará lançou, em julho, o pacote de investimentos para recuperação de estradas danificadas durante o período chuvoso de 2019. Serão ao todo 59 trechos de rodovias estaduais, somando uma extensão de 1.731,9 km, totalmente reformados e sinalizados. O investimento para as ações é de R$ 220 milhões.