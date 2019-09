Governo do Ceará entrega mais 736 unidades habitacionais de residencial em Fortaleza

Foi com muita emoção que a lavadeira de 51 anos, Marilza da Silva, definiu o sentimento que estava na manhã desta sexta-feira (6), oportunidade em que recebeu a chave de sua casa própria, uma das 736 unidades entregues na quarta e última etapa do Residencial Cidade Jardim II, localizado no bairro José Walter, em Fortaleza.

“Estou muito emocionada em ter um canto para morar. Sair do aluguel, que é caro, era um sonho antigo. Ganho menos de um salário mínimo e tinha que pagar todo mês R$ 350 de aluguel. Quero agradecer e pedir a Deus para muitos que ainda sonham em ter sua casa própria possam conquistar esse sonho, assim como hoje consegui”, disse a lavadeira, que vai morar com seu marido e a filha no novo lar.

A solenidade que marcou a entrega das últimas unidades do residencial contou com a participação do governador Camilo Santana, que esteve acompanhado do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e do secretário das Cidades, Zezinho Albuquerque. O Cidade Jardim II foi um empreendimento construído por meio do Programa Minha Casa Minha Vida. O investimento nessa última etapa foi de R$ 52.992.000, sendo R$ 46.368.000 do Governo Federal e R$ 6.624.000 do Governo do Ceará.

Camilo Santana chamou atenção para a importância que uma casa própria representa na vida das pessoas.

“São mais 736 famílias que sonharam em ter sua casa própria, em sair do aluguel, que muitas vezes estão saindo da casa emprestada, dividindo com familiares, e agora recebem a chave da sua casa. Imagino a emoção de vocês que agora têm um teto para colocar seus filhos e garantir uma vida mais digna para suas famílias. Esse apartamento é bonito, com banheiro, cozinha, sala, entorno urbanizado, já foram inauguradas creches, vão ter escolas”, destacou o governador, que fez questão de enfatizar a parceria entre Estado, União e Município. “Esse investimento só foi possível pela parceria com o Governo Federal, da Prefeitura e do Governo do Estado, com o único objetivo de atender o sonho e garantir moradia digna para vocês do Cidade Jardim II”, disse Camilo.

Ao todo, o complexo habitacional possui 5.968 apartamentos e teve um investimento total de R$ 358.272.000. Os apartamentos possuem área de 44 m² dividida em dois quartos, circulação, banheiro, sala de estar e jantar conjugadas, cozinha e área de serviço. Os equipamentos comuns do residencial são centros comunitários, praças, playgrounds, academias, quadras de vôlei, quadras de futsal, campos, parques e depósitos de lixo.

Sonho realizado

O ambiente durante a entrega das chaves era de alegria e satisfação pela realização do desejo de uma vida inteira. Roberto Cláudio testemunhou a satisfação que era participar desse capítulo especial da vida de cada família daquela.

“Algumas pessoas que falaram conosco no caminho já tinham mais de 60 anos e nunca tiveram uma casa própria para morar. Esse é um sonho básico de dezenas de milhares de famílias de Fortaleza que ainda não têm um teto para morar e pagavam mais da metade do seu salário de aluguel. E não é só uma casa própria que essas famílias recebem hoje. Recebem na verdade uma oportunidade de iniciar uma nova vida”, disse o prefeito.

Dentre esses que estavam realizando o desejo de ter um teto para chamar de seu estava o porteiro Jorge Pereira, que exibia orgulhoso a senha que havia recebido para pegar a chave do seu apartamento. Dos seus 62 anos de vida, mais de 10 anos foram esperando o que ele chamou de “concretização de um sonho”. O senhor fez questão de abraçar o governador Camilo Santana e agradecer pela oportunidade. “Agradeço demais o Governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza pelo sonho realizado. Antes, a metade do meu salário ia para pagar aluguel. Agora, vou economizar este valor e viver tranquilo com a minha família”, comemorou o idoso.

Serviços públicos perto de casa

Além da estrutura de moradia, a região vem ganhando investimentos importantes em outras áreas para garantir às famílias serviços públicos perto de casa, como explica o prefeito de Fortaleza.

“A gente ainda está entregando o apartamento e já entregamos dois centros de educação infantil de primeira qualidade, com professores concursados. Já estamos licitando, para começar a obra ainda este ano, duas escolas de ensino fundamental e vamos ter também uma de tempo integral. A gente está procurando um terreno entre o Cidade Jardim I e II para começarmos a obra de um posto de saúde novo para as duas comunidades”.

Camilo Santana informou ainda o trabalho de segurança feito pelo Estado para dar tranquilidade à população do residencial. “Quando inauguramos uma primeira etapa desse empreendimento, nós assumimos o compromisso de colocar em cada residencial uma base fixa para garantir segurança às famílias. Aqui, a base tem 23 policiais militares fazendo o trabalho de segurança. O que for necessário para garantir segurança no Cidade Jardim II nós vamos fazer”, completou o governador.

Habitação

Até o final de 2019, o Governo do Ceará vai entregar mais 2.466 unidades habitacionais, sendo 1.700 no Residencial Luiz Gonzaga, no Ancuri, e 316 no Residencial Alto da Paz, no Vicente Pizón, ambos na capital cearense. Mais 450 unidades serão entregues no município de Quixeramobim, na região do Sertão Central do estado. Com o que foi entregue hoje (6), o Estado chegou ao total de 33.761 famílias beneficiadas com unidades habitacionais de 2015 para cá.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará