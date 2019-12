Governo do Ceará entrega mais de 600 km de malha viária em 2019

O Governo do Ceará, por meio da Superintendência de Obras Públicas (SOP), termina o ano de 2019 com 630 km de trechos rodoviários inaugurados, entre restaurações, pavimentações e recuperações. O ano de 2020 vai iniciar com mais de 1.500 km de obras rodoviárias em andamento.

Do total, 520 km recebem intervenção de duplicação (156 km), pavimentação (226 km) e restauração (138 km). O investimento para as obras é de R$ 700 milhões, com recursos do Tesouro do Estado e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Esses números correspondem a 28 trechos em obras do Programa Ceará de Ponta a Ponta, programa de Logística e Estradas do Estado.

Já o Pacote de Recuperação, voltado para melhorias rápidas e emergenciais, está intervindo, na fase final, em 1.015 km de rodovias, com serviços de pavimentação e sinalização em 29 trechos, sob um investimento de cerca de R$ 110 milhões.

Em 2020, a Superintendência de Obras Públicas já prevê pelo menos 433 km de duplicações, pavimentações ou restaurações. Além disso, atua para agilizar a conclusão do Pacote de Recuperação. O superintendente da SOP, Quintino Vieira, faz um panorama sobre as intervenções rodoviárias. Com a conclusão dos trabalhos, a população vai ganhar vias mais seguras e confortáveis para os deslocamentos.

Entre as principais obras que ficarão prontas em 2020 estão as duplicações da CE-060, no trecho Pacatuba – Redenção; da CE-293, entre Missão Velha e Barbalha; da CE-025, da Rótula da Cofeco à avenida Oceano Atlântico; e o Contorno de Juazeiro do Norte. Na lista de implantação, constam, entre outras, a Perimetral de Sobral e o Contorno de Farias Brito.