Governo do Ceará entrega margem do trecho do Maranguapinho nesta segunda-feira

Na próxima segunda-feira (02), às 9h30, o Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades, entrega a margem esquerda do trecho IV, do Maranguapinho, situada no município de Maracanaú (entre o 4º Anel Viário e a Barragem Maranguapinho). O valor da obra foi de R$ 24.200.000. Para a execução também foi necessário a desapropriação de 18 imóveis, com investimento por parte do Estado, no valor de R$ 527.000,00.

A obra conta com via paisagística com 6,80 km composta por passeios laterais; via pavimentada com paralelepípedo; ciclovia; canteiro central e iluminação pública; além de duas praças com quiosques, pistas de skate, bancos e mesas.

Este é um grande projeto do Governo do Estado que visa melhorar as condições de habitabilidade da população que mora na área do rio Maranguapinho, e também realiza a recuperação socioambiental do entorno. É importante que a população zele por esse espaço de convivência, lembra o secretário das Cidades, Zezinho Albuquerque.

Além de Zezinho Albuquerque estará presente também na inauguração, o secretário de Relações Institucionais da Casa Civil, Nelson Martins, dentre outras autoridades.

Projeto Rio Maranguapinho

O projeto Rio Maranguapinho tem como área de intervenção a Região Metropolitana de Fortaleza, mais especificamente os municípios de Fortaleza, Maranguape, Maracanaú e Caucaia.

São intervenções que incluem obras de controle e amortecimento de ondas de cheias, dragagem do rio, obras de urbanização e saneamento e obras de habitação popular.

Serviço:

Inauguração da Margem Esquerda do trecho IV, do Maranguapinho.

Data: 02 de Setembro (segunda-feira)

Horário: 9h30.

Local: Município de Maracanaú, situado entre o 4º Anel Viário e a Barragem Maranguapinho.