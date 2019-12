Governo do Ceará entrega ponte sobre o Rio Figueiredo e areninha em Iracema

Nesta quarta-feira (4), às 18h, o Governo do Ceará entrega para a população de Iracema a ponte sobre o Rio Figueiredo (CE-138) e a duplicação da Avenida Clementino de Medeiros. A obra teve investimento de R$ 1.474.175,14 com recursos do Tesouro Estadual e do município. Além da rodovia, o governador do Estado, Camilo Santana, inaugura a areninha do município, com área de 1.200‬‬ m² e investimento de R$ 279.939,40‬. É o 77º equipamento esportivo entregue no interior do Estado.

Serviço

Inauguração da ponte sobre o Rio Figueiredo (CE-138) e de Areninha em Iracema

Data: 4 de dezembro

Local: Areninha de Iracema (Rua Sinésio Enésio Magalhães, 144)

Horário: 18h