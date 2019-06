Governo do Ceará entrega títulos de terra para 365 agricultores e agricultoras rurais de Forquilha

O município de Forquilha, localizado na região do Sertão de Sobral, recebeu 365 títulos de propriedade rural, na manhã desta segunda-feira (10).

“Nós vivíamos em uma terra só de posse, não era registrada. Hoje eu estou aqui para receber o meu título. Nós vamos fazer um empréstimo para melhorar a nossa agricultura familiar, para melhorar a nossa propriedade, fazer as nossas criações. Eu tenho o sonho de fazer uma criação de caprinocultura”, disse o agricultor de 28 anos, Eldo Rodrigues, durante o ato.

Os documentos foram entregues com as presenças do assessor especial de Relações Institucionais da Casa Civil, Nelson Martins e do superintendente do Idace, José Wilson Gonçalves.

“Já entregamos, segundo o meu amigo José Wilson, mais de 90 mil títulos e ainda temos aí de 10 a 15 mil prontos para entregar para os nossos agricultores e agricultoras familiares. Esse programa tem sido tão importante para o Ceará, que antes de 2007, quando vinha dinheiro do Pronaf para o estado, muito desse dinheiro voltava para Brasília. Depois que começou o Programa, passamos a usar todo o dinheiro e a pedir mais, devido aos empréstimos feitos pelos agricultores”, comentou Nelson Martins.

Executado no Estado desde 2007, o Programa de Regularização Fundiária é uma parceria entre as esferas estadual e federal. Já atuou em mais de 135 municípios, dos 182 contemplados com o programa.

“De uma vez, nós vamos acabar com aquelas brigas de vizinhos que não sabiam onde começava e onde terminava a terra. Com o título, todos vão saber”, explicou Jerônimo Nascimento, coordenador de Água e Saneamento Rural da SDA, representando o secretário De Assis Diniz, do Desenvolvimento Agrário.

A Diretoria Técnica e de Operações do Idace coordena, supervisiona e fiscaliza o programa em todo o Estado.

De acordo com o prefeito Gervásio Assis de Loiola, hoje é um dia muito importante. “O forquilhense, o homem do campo, aguardava há nove anos a regularização fundiária. Queria agradecer ao governador Camilo Santana, aqui representado pelo Nelson Martins”, colocou.