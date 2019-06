Governo do Ceará enviará à AL mensagem para regulamentação do táxi intermunicipal

O Governo do Ceará vai encaminhar à Assembleia Legislativa, na próxima segunda-feira (24), o projeto de lei que trata da regulamentação da atividade dos táxis intermunicipais no Estado. O compromisso foi selado em reunião entre o assessor de Relações Institucionais, Nelson Martins, e representantes da Federação de Táxi Intermunicipal do Ceará vindos de 30 municípios, na manhã desta terça-feira (18), no Palácio da Abolição.

Nelson Martins enfatizou que todo o processo necessário para atender a reivindicação da categoria foi discutido com o governador Camilo Santana, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e a Procuradoria-Geral do Estado, e que a mensagem seguirá para o Legislativo acompanhada de mobilização junto aos deputados estaduais, objetivando deste modo a aprovação rápida da nova lei.

“Esperamos que o texto assinado pelo governador Camilo Santana seja aprovado o mais rápido possível, para que o sistema de táxis intermunicipais seja regulamentado e, acima de tudo, para que a gente possa evitar algumas situações irregulares que hoje ocorrem. O objetivo maior é que a população tenha melhores alternativas e melhores condições para utilizar o serviço de transporte”, assegurou.

A demanda dos taxistas intermunicipais – que prestam serviços de transporte levando passageiros de uma cidade a outra – pede o regimento para o serviço com a intenção de evitar problemas aos motoristas formalizados diante do alto índice de “táxis piratas” em território cearense. Com a aprovação da mensagem, segundo membros da federação, o trabalho dos profissionais se torna mais seguro, com mais fiscalização e livre de prejuízos.

“O Governo do Ceará já trabalhou antes para a regulamentação dos ônibus e de transportes complementares no Estado todo. Era importante que nós fizéssemos também a regulamentação desse sistema de táxi intermunicipal. Nós já conversamos com alguns deputados e os representantes da federação também vão tratar disso lá na AL, para que tudo ocorra dentro do necessário”, complementou Nelson.

Também participaram da reunião o superintendente do Detran, Igor Ponte, o presidente da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), Fernando Franco, o deputado estadual Acrísio Sena e o chefe da Casa Militar, Coronel Andrade Mendonça.