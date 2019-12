Governo do Ceará garante quase R$ 1 milhão para Réveillon em Fortale

O governo do Ceará se prepara para os festejos do Réveillon de Fortaleza 2020. Para viabilizar a realização do evento, a gestão assegura o incentivo financeiro de quase R$ 1 milhão conforme publicação no Diário Oficial do Município.

Em números exatos o valor será de R$ 999.981,85, quantia que será usada para ajudar na realização do evento que acontece no dia 31 de dezembro no Aterro da Praia de Iracema.