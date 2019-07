Governo do Ceará inaugura Areninha em Aratuba nesta terça-feira

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) e da Superintendência de Obras Públicas (SOP), entrega a Areninha do município de Aratuba, às 18h desta terça-feira (23).

A solenidade de inauguração contará com a presença do governador Camilo Santana, do secretário de Relações Institucionais da Casa Civil, Nelson Martins, e do Secretário do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro. Na ocasião será realizada partida inaugural para celebrar a entrega do equipamento.

A estrutura tem uma área intervenção de 1.200m² e conta com alambrados, campo de gramado sintético, iluminação, vestiários e urbanização. O terreno foi cedido pela Prefeitura de Aratuba e teve um investimento de R$ 262.383,69.