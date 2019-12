Governo do Ceará inaugura Central de Tratamento de Resíduos de Sobral

O governador Camilo Santana inaugura, neste sábado, às 9h, a Central de Tratamento de Resíduos do Vale do Acaraú (CTR Sobral). Além da CTR, serão inauguradas também seis Estações de Transbordo de Resíduos (ETRs): Coreaú (sede e Distrito de Ubauna); Forquilha; Pacujá; Massapê e Cariré. E mais três Centrais Municipais de Reciclagem (CMRs), em Sobral.

As obras representam um investimento de R$ 41.185.136,90, por meio de um financiamento do Tesouro Nacional e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e tem o objetivo de adequar a região do Vale do Acaraú à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PMRS).

Serviço

Inauguração da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos

Data: 14 de dezembro (sábado)

Horário: 9h

Local: Estrada do Jordão, Km 6 – Sobral (CE)