Governo do Ceará inaugura Praça Mais Infância em Canindé

Os moradores de Canindé receberão neste segunda-feira (2), a 14ª Praça Mais Infância do Estado, que será inaugurada pelo governador Camilo Santana. A primeira-dama do Estado, Onélia Santana, e a secretária Socorro França (SPS), também participarão da solenidade de entrega do equipamento.

A Praça Mais Infância do Crato tem uma área total de 2.574,36 m², composta por quadra poliesportiva, playground, academia ao ar livre, espiribol, bicicletário, área para picnic e pergolado e ainda bloco de apoio com banheiros acessíveis, fraldário, administração e depósito. Na ocasião, o Estado entrega ainda kits com redes e bolas de basquete, vôlei, futsal, espiribol.

O equipamento foi construído por meio do Programa de Apoio às Reformas Sociais (Proares III) com o investimento total de R$ 986.715,32, sendo 80% financiado pelo Governo do Ceará através do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e 20% do município, que também cede o terreno para a construção da praça, como contrapartida.

Municípios contemplados

Além de Canindé, Aquiraz, Amontada, Acaraú, Camocim, Crato, Granja, Maracanaú, Maranguape, Pacatuba, Pentecoste, São Benedito, Sobral e Viçosa do Ceará, mais 20 municípios receberão a Praça Mais Infância: Acopiara, Boa Viagem, Cascavel, Caucaia, Crateús, Fortaleza (3), Icapuí, Icó, Iguatu, Itapipoca, Itarema, Juazeiro do Norte, Mauriti, Quixadá, São Gonçalo do Amarante, Tauá, Tianguá e Trairi.

As Praças Mais Infância estão dentro do pilar “Tempo de Brincar” do Programa Mais Infância Ceará. Além das Praças Mais Infância, já foram implantadas pelo Governo do Ceará nos municípios 35 brinquedocreches e 90 brinquedopraças e outras 74 brinquedopraças estão previstas.

Serviço

Praça Mais Infância de Canindé

Data: 02/09/19

Horário: 17 horas

Local: Av. 01, rua 09 – bairro Alto Guaramiranga (Residencial Frei Lucas Dolle)