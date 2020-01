Governo do Ceará inaugura rodovia Ararendá-Ipueiras e anuncia novas obras na região

Uma rodovia que une muito mais que duas cidades. A nova CE-189, denominada José Mariano Filho, é uma obra que leva desenvolvimento e traz novas oportunidades de emprego e renda, facilita o acesso à educação e à saúde para os municípios de Ararendá e Ipueiras. O governador do Ceará, Camilo Santana, esteve na noite dessa terça-feira (7) nas duas cidades para inaugurar a implantação de pavimento asfáltico na conexão entre os municípios.

“Hoje entregamos uma demanda e um sonho antigo que era essa estrada que liga Ararendá a Ipueiras. Se tem uma coisa que eu prezo e é importante para a confiança do povo é cumprir compromisso. Me lembro do dia que vim dar a ordem de serviço dessa estrada e hoje estou voltando para entregar 27 quilômetros de estrada”, disse o governador ao lado dos prefeitos Aristeu Alves, de Ararendá, e Neném do Cazuza, de Ipueiras. São 27,7 km de rodovia,que contaram com R$ 20.546.013,91 de investimentos do Tesouro do Estado e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

“Hoje o Ceará é o Estado que mais faz volume de investimento público no Brasil. E não tem sido fácil governar nesses tempos de arrocho na economia, e que aumentam as dificuldades das pessoas mais pobres. Tem estado que não consegue pagar nem seus servidores em dia, e aqui no Ceará procuramos cumprir nossos objetivos com parcerias e fazendo os investimentos de forma correta, zelando pelo dinheiro público”, apontou Camilo.

Esse novo trecho de malha viária beneficia não apenas os dois municípios, mas todo o deslocamento pela região, especialmente para Poranga. Além disso, simplifica a ligação de Ipueiras com Crateús, passando por Ipaporanga. “Uma estrada boa é segurança para as pessoas. Bom para os alunos, que tem de se deslocar para estudar fora da cidade. Para a saúde, numa emergência a ambulância levar as pessoas com mais agilidade. É importante para o escoamento da produção do campo, pro comércio. Portanto uma estrada traz segurança para quem trafega, oportunidades e muitos benefícios para a população”, explicou o governador.

A inauguração contou com dois momentos. Um na cidade de Ararendá, onde oficialmente inicia a rodovia, e outro na extremidade seguinte, em Ipueiras. “Aproveito esse momento histórico para agradecer a sua parceria e da forma democrática que o senhor trata todos os prefeitos do interior, além de dividir com igualdade as ações pelo estado do Ceará, em especial os municípios menores. Camilo Santana ficará marcado não apenas pelas grandes obras e entrega na educação, saúde e segurança, mas principalmente como o governador que mais fez estradas na região”, relembrou o prefeito de Ararendá.

Para o gestor municipal de Ipueiras, a inauguração é como um sonho se tornando realidade. “Não tem como não se emocionar, depois de tantos anos e promessas, aqui estamos com a obra entregue. Com Camilo Santana foi diferente, ele assinou a ordem de serviço e entregou a estrada pronta. E como uma obra do destino, inaugurada no dia que seria o aniversário de 94 anos do homenageado, o ilustre ipueirense José Mariano Filho”, relembrou Neném do Cazuza.

A nova estrada recebeu serviços de proteção ambiental, drenagem, bueiros, pavimentação, revestimento asfáltico e rígido, além de sinalizações horizontal e vertical. O caminhoneiro Elvis Nascimento já se diz um beneficiado com a obra, e agradece pela oportunidade de trabalhar mais, graças a essa estrada. “Com a rodovia agora eu ganho tempo, e a minha rota passou a incluir esse caminho de 15 em 15 dias. Antes eu tinha ou que voltar para Ipueiras e ir para Novas Russas e outras cidades. Agora é pura agilidade”, celebra o motorista.