Governo do Ceará inaugura trecho urbanizado do Maranguapinho

O Governo do Ceará inaugurou nesta terça-feira (3), em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza, a margem esquerda do trecho IV da urbanização do Rio Maranguapinho. Obra que trouxe uma nova realidade para os moradores. O vigilante João Alberto disse que antes da reurbanização

“o local era um verdadeiro matagal, que escondia bichos, e de onde saiam muitas muriçocas. Quando chovia, alagava tudo e tínhamos que sair correndo com medo da água que inundava as casas. Nossas crianças não tinham onde brincar e constantemente ficavam doentes”. Mas a realidade mudou, “hoje, temos pista de skate, o campo de futebol e a pracinha. Com essa obra, nossa vida mudou muito. Agora as famílias têm lazer, e principalmente segurança”, comentou.

O trecho inaugurado está localizado entre a Barragem do Rio Maranguapinho e o anel viário. Conta com via paisagística com 6,8 km composta por passeios laterais; via pavimentada com paralelepípedo; ciclovia; canteiro central e iluminação pública; além de duas praças com quiosques, pistas de skate, bancos e mesas. As intervenções incluem obras de controle e amortecimento de ondas de cheias, dragagem do rio, obras de urbanização e saneamento e obras de habitação popular.

Durante a cerimônia de inauguração, o governador Camilo Santana, acompanhado do prefeito de Maracanaú, Firmo Camurça, comunicou aos moradores, que será instalado um Batalhão da Polícia Ambiental, exclusivo e permanente para garantir a segurança em todo o percurso do rio. Para o chefe do Executivo estadual, o Projeto Maranguapinho, é um sonho antigo.

“Esse é um dos maiores programas de reurbanização de regiões metropolitanas do Brasil. Além de garantir a urbanização vamos preservar patrimônio ambiental, entregando espaço verde, urbanístico e também construiremos areninhas para os moradores. Esse Projeto começou quando eu era Secretário das Cidades. Quero entregar a margem direita do Maranguapinho e todos os 23 km até o final de 2022”, contou o governador.

O valor da obra foi de R$ 24.200.000,00, sendo R$ 16.350.000,00 do Governo Federal e R$ 7.323.000,00 do Executivo.

O projeto Rio Maranguapinho tem como área de intervenção a Região Metropolitana de Fortaleza, mais especificamente os municípios de Fortaleza, Maranguape, Maracanaú e Caucaia.

Participaram da inauguração, o secretário das cidades, Zezinho Albuquerque, o deputado estadual Júlio César, e prefeitos da região metropolitana.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará