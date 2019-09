Governo do Ceará inicia obras da nova arena Romeirão, em Juazeiro do Norte e inaugura areninha em Barbalha

O Estádio Mauro Sampaio, em Juazeiro do Norte, é patrimônio do Cariri, e agora vai se transformar em arena. Um palco do futebol, inaugurado em 1970, por onde já passaram craques como Sócrates, Garrincha, e o rei do futebol, Pelé. Mas além dos ídolos, o Romeirão é também a casa de gente humilde, que aprecia o futebol, e até tira dele o sustento de uma família inteira. Essa é a história do comerciante Geraldo Alves, vendedor de lanche, que além de aguardar ansioso pelo retorno do futebol no estádio para faturar, também espera por outra ascensão.

O governador assinou a ordem de serviço em uma cerimônia na praça em frente ao Romeirão que já está em obras. Ao lado do prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra, Camilo Santana foi otimista quanto ao futuro da praça esportiva, que, segundo Camilo, será a mais moderna e bonita do interior do Nordeste brasileiro. “Estamos aumentando a capacidade de 7.800 para 17.000 torcedores, e vamos transformar o estádio em uma arena multiuso com a realização de jogos e também shows musicais. Estamos com isso descentralizando, gerando oportunidades de emprego e investimentos do estado. O Cariri é o centro do Nordeste Brasileiro”, enfatizou Camilo.

Financiado com recursos do Tesouro Estadual e sob responsabilidade da Superintendência de Obras Públicas (SOP), o projeto tem a execução orçada em R$ 70 milhões. A previsão de entrega é no segundo semestre de 2021.

Além disso, a nova arena contará com museu do futebol, nova iluminação, camarotes, cinco vestiários e cabines de imprensa, entre outras instalações. A reformulação da praça esportiva, além de manter a vocação de servir ao futebol profissional, pretende diversificar a ocupação do local, atraindo também eventos culturais e religiosos.

Participaram da cerimônia de assinatura da ordem segundo serviço em Juazeiro do Norte, os deputados federais, Pedro Bezerra, José Guimarães e David de Raimundão, além dos deputados estaduais, Fernando Santana e Guilherme Landin, além de prefeitos da região.